La Justice a une nouvelle fois rejeté la demande de mandat d’arrêt contre l’ancien gouverneur de la province de Chungcheong du Sud. An Hee-jung, rappelons-le, est accusé d’avoir violé son ancienne secrétaire du nom de Kim Ji-eun à quatre reprises pendant huit mois.



Selon la juge Park Seung-hye du tribunal du district ouest de Séoul, il y a lieu d’argumenter contre les accusations, et le suspect ne présente aucun risque de fuite. D’où la décision de rejet. Le Parquet avait demandé lundi un deuxième mandat d’arrêt contre An.



Aux journalistes qui lui ont demandé sa réaction, l’homme de 53 ans a répondu qu’il présentait ses excuses à tout le monde.