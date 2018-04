L'est et le sud du pays étaient toujours sous la pluie, ce matin, avant une accalmie générale dans l'après-midi. Les températures sont toujours fraîches avec 10°C à Séoul, 13°C à Daejeon, 16°C à Daegu et 17°C à Busan.



Les prévisions pour ce week-end sont rassurantes, puisque Météo-Corée annonce un ciel peu nuageux sur l'ensemble du pays.