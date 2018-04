24 ans de prison et 13,7 millions d'euros d’amende. Il s’agit du verdict en première instance du procès de l’ex-présidente Park Geun-hye, essentiellement pour corruption et abus de pouvoir, dans le cadre du retentissant scandale politico-financier qui a entraîné sa destitution en mars 2017 et sa mise en accusation le mois suivant.



Le mois dernier, Choi Soon-sil, la confidente intime de 40 ans de Park, à l’origine de cette affaire qui porte son nom, avait écopé d’une peine de prison un peu plus légère, 20 ans, et d’une amende équivalente.



Sur 18 chefs d’accusation, le tribunal du district central de Séoul en a retenu 16, notamment sur les chapitres de l’abus de pouvoir et de la corruption. Il a été en particulier reproché à l’accusée d’avoir forcé plusieurs conglomérats à verser 77,4 milliards de wons (59 millions d’euros) aux deux fondations contrôlées par Choi, et d'avoir reçu 7,3 milliards de wons (5,6 millions d’euros) de pots-de-vin de la part de Samsung, 8,9 milliards de wons (6,8 millions d'euros) du groupe SK, et 7 milliards de wons (5,3 millions d'euros) de Lotte en contrepartie de faveurs.



Par ailleurs, l’ancienne dirigeante sud-coréenne a été jugée coupable des charges liées à l’établissement d’une liste noire des artistes considérés comme hostiles envers son administration.



Enfin, il lui a été reproché d’avoir ordonné à l’un de ses secrétaires de transmettre illégalement des documents confidentiels à Choi Soon-sil et à un autre de faire pression auprès du groupe CJ pour le départ de sa vice-présidente Lee Mi-kyung.



La séance a été retransmise en direct pour la première fois dans l’histoire du pays, alors que Park Geun-hye a refusé de comparaître devant le tribunal, comme elle l’a fait depuis octobre de l’année dernière.



Juste après l’annonce du juge, le porte-parole du bureau présidentiel Kim Eui-gyum a livré sa réaction. Il a qualifié ce verdict de « navrant » pour le pays et pour l’accusée, en affirmant que l’administration actuelle n’oublierait pas ce jour afin de ne pas répéter les mêmes erreurs dans l’avenir.