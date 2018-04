Le procès de l’ancien président Lee Myung-bak pourrait débuter en mai

L’ex-président Lee Myung-bak a été formellement inculpé hier pour corruption, abus de pouvoir, détournement de fonds et évasion fiscale, entre autres. Son équipe d’avocats et le Parquet qui l’a traduit devant le tribunal se mettent aussitôt à préparer son procès.



Ils commencent à établir les listes des preuves et des témoins qu’ils veulent entendre afin de les déposer au tribunal. La première audience officielle pourrait s’ouvrir à la mi-mai. Mais avant cela, deux ou trois séances préparatoires pourraient avoir lieu, dont la première fin avril. L’accusé n’est pas obligé de s’y présenter, tandis qu'il l’est à l’audience officielle.



La durée de sa détention est d’au maximum six mois. Le tribunal peut la prolonger pour six mois supplémentaires. Il pourra donc rendre son verdict en septembre ou plus tard.



Le procès en première instance de Lee et celui en appel de sa successeur Park Geun-hye débuteront donc tous deux en mai. C’est la première fois en 23 ans que deux anciens chefs de l’Etat sont jugés en même temps. Leurs prédécesseurs Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo l’avaient été pour trahison et corruption dans les années 1990.