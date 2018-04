Les drones ont la cote dans de nombreux domaines. Le ministère de l’Environnement fait désormais appel à ce type d’engin pour surveiller la pollution de l’air. Un aéronef équipé de capteurs et de caméras est capable d’en mesurer le taux en temps réel et de repérer aussi les établissements responsables.



Un agent de la police spéciale judiciaire et environnementale peut alors intervenir immédiatement pour constater, par exemple, un flagrant délit de dégazage. Un moyen rapide et efficace de contrôler plusieurs centaines d’émetteurs à l’aide d’un petit nombre de personnes seulement.



Le mois dernier, le ministère a mené une surveillance pilote aux environs d’une ville en région de Séoul. L’engin a alors été en mesure de localiser même les émetteurs de petite taille.