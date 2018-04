MeToo : l'ex-gouverneur du Chungcheong du Sud inculpé sans détention

L'ancien gouverneur de la province de Chungcheong du Sud a été inculpé pour agression sexuelle et harcèlement par abus de pouvoir au travail.



Le bureau du procureur du district de Séoul, dans l'ouest de la capitale, a traduit hier An Hee-jung devant la justice, sans détention physique, près d’un mois après le lancement de l’enquête à son encontre.



An est accusé d'avoir violé sa jeune secrétaire aux affaires politiques Kim Ji-eun quatre fois sur une période de huit mois entre juin 2017 et février 2018. Le Parquet l'a jugé coupable après avoir décrypté les logs informatiques des recherches de la victime sur la campagne #MeToo ainsi que les résultats de ses consultations médicales et psychologiques.



Cependant, des allégations similaires soulevées par une deuxième plaignante ont été exclues des accusations contre An, à défaut de preuves.



Un petit rappel : les procureurs ont réclamé à deux reprises un mandat d'arrêt contre lui, fin mars et début avril. Mais le tribunal les a rejetés, citant un faible risque de fuite ou de destruction de preuves.