THAAD : affrontements entre la police et les riverains de la base

Les forces de l'ordre, les manifestants et des habitants de Seongju, le site désigné pour l'installation des boucliers anti-missiles américains (THAAD), s'affrontent depuis ce matin.



Cette confrontation est intervenue au moment où des militaires tentaient d’introduire du matériel de construction en vue de l'aménagement des logements pour soldats dans cette base située dans le sud-est du territoire. Certains contestataires ont été blessés au cours de la dispersion.



Une fois la situation rétablie, le ministère de la Défense envisage d'aller de l'avant dans la réparation des toits qui fuient et l'installation d'un système de traitement des eaux usées en faveur des quelque 400 effectifs sud-coréens et américains déployés sur le terrain.



D'autre part, les militants contre ce projet d'accueil du bouclier américain et les riverains de la ville réclament qu'au moins un habitant soit autorisé à pénétrer sur le site pour constater les travaux. En effet, ils affirment ne pas s'opposer de facto aux travaux pour améliorer les conditions de vie des militaires. Ils craignent cependant que le ministère n'en profite pour entamer l'introduction d’éléments clés du THAAD. Une demande réfutée par le ministère, ce qui les pousse à s’opposer en bloc à toute sorte de travaux.



Actuellement, la Commission nationale pour les droits de l'Homme sert de médiateur sur place. Malgré tout, les négociations entre les deux camps s'annoncent houleuses et le conflit risque de perdurer pendant la durée des travaux de construction, estimée à trois mois.