THAAD : le ministère de la Défense remet à plus tard l'introduction du matériel de construction sur le site

Un compromis vient d'être trouvé entre les autorités de la défense, les manifestants et les riverains de Seongju, le site désigné pour l'installation des boucliers anti-missiles américains (THAAD) dans le sud-est du pays.



Ils se sont confrontés ce matin au moment où des militaires tentaient d'introduire du matériel de construction en vue de l'aménagement des logements dans la base. Trois contestataires ont été blessés au cours de la dispersion.



Des centaines d'activistes et de résidents ont accepté l'entrée sur le site des semi-remorques devant repartir chargés d’équipements lourds, dont des bulldozers. En revanche, le ministère de la Défense s'est engagé à reporter à plus tard l'introduction du matériel de construction pour aménager les installations pour soldats.



A la suite de ce compromis, quelque 3 000 forces de l'ordre ont évacué le terrain, et les riverains se sont eux aussi dispersés volontairement.



Les négociations sur les travaux pour le bien-être de quelque 400 militaires sud-coréens et américains reprendront la semaine prochaine.