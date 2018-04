Près de 7 % des employés du secteur public victimes de harcèlement ou d’agressions sexuelles

Parmi les employés du secteur public, 6,8 % auraient été victimes de harcèlements ou d’agressions sexuelles au cours des trois dernières années, mais 67,3 % d’entre eux les auraient passés sous silence.



D’après les résultats d’une enquête menée par le ministère de la Femme et de la Famille, publiés aujourd’hui, seulement 3 % des victimes auraient officiellement déposé plainte auprès du guichet ou du bureau concerné. Mais près de 70 % ont fait part de leur mécontentement concernant le résultat de leurs démarches, notamment parce que les sanctions contre les agresseurs n’étaient pas à la hauteur de la gravité des faits.



Cependant, ils se sont montrés plus confiants vis-à-vis de l’administration actuelle. Ainsi, environ 70 % des interrogés ont estimé que s’il leur arrivait de telles agressions, elles seraient traités de manière appropriée.



Ce sondage a été mené en ligne auprès de 569 000 personnes travaillant dans les organes de l’Etat, les autorités locales ainsi que les institutions publiques entre le 12 mars et le 6 avril dernier, et 40,8 % d’entre elles y ont répondu. C’est la première fois qu’une enquête de cette envergure est effectuée sur le terrain sur ce sujet sensible.