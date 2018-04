Dépenses en cours privés : 280 000 wons par mois

Chaque mois, les parents sud-coréens dépensent 280 000 wons soit environ 212 euros par enfant pour des cours privés. C’est ce que révèle une enquête conjointe de l'Institut coréen pour la santé et les affaires sociales (KIHASA) et l’Université nationale de Séoul publiée aujourd’hui.



Si on regarde de près les résultats : le budget alloué à l’éducation des foyers de la classe moyenne est presque deux fois plus élevé que celui des familles défavorisées. 290 000 wons contre 143 000 wons. Et de quelle façon les enfants suivent-ils ces cours ? 40,18 % vont dans des instituts privés et 17,16 % restent à l’école après la classe pour des cours supplémentaires, tandis que 5,32 % suivent des cours particuliers.