De nouvelles hypothèses dans l’enquête sur le naufrage du ferry Sewol

Aucune raison possible n’est écartée pour expliquer le chavirement du ferry Sewol. Le comité d'enquête sur le navire coulé a tenu hier sa réunion, dans laquelle l'hypothèse du choc extérieur a été évoquée.



Le comité a en effet découvert sur le bateau une déformation du stabilisateur de plus de 25 degrés ainsi que des rayures sur la surface qu'aurait pu toucher le stabilisateur. D'où l'hypothèse du choc extérieur sur le ferry, étayée en plus par l'analyse du gyrocompas et de la boîte noire.



Toujours selon le comité, le choc pourrait venir d'un récif, mais surtout d'un sous-marin capable se déplacer aussi vite et dans le même sens que le navire en question. Suite à cette réunion, il a convoqué une assemblée plénière pour approuver des enquêtes supplémentaires destinées à vérifier cette hypothèse.



Le 16 avril 2014, le ferry Sewol a coulé au large de l'île de Jindo dans le sud-ouest du pays, faisant plus de 300 morts, dont la plupart était des élèves d’un lycée à Ansan, près de Séoul, en voyage scolaire vers l’île de Jeju avec leurs professeurs.