Le metteur en scène Lee Youn-taek mis en examen pour agression sexuelle

Lee Youn-taek, un célèbre metteur en scène de théâtre, a été officiellement mis en examen vendredi pour des agressions sexuelles répétées contre certaines des jeunes femmes membres de sa troupe de théâtre. C'est ce que nous avons pu apprendre par le Parquet central du district de Séoul.



Cet homme, âgé de 66 ans, est accusé d'avoir agressé sexuellement, notamment par des viols, 17 actrices à 62 reprises entre 1999 et l'année dernière. Il avait été arrêté le 23 mars dernier.



Lee était une personnalité de premier plan dans les cercles théâtraux de la Corée du Sud et est l'un des hommes sud-coréens les plus médiatisés qui sont critiqués suite à des allégations d'agression sexuelle alors que le mouvement « Me Too » continue à produire des effets dans le pays.