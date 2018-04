A l'occasion du 4e anniversaire du naufrage du ferry Sewol, une cérémonie commémorative sera organisée cet après-midi sur une aire de loisirs de la ville d'Ansan, où se trouve le lycée des jeunes qui ont péri dans le drame. Organisée par le ministère de l'Intérieur, la cérémonie rendra hommage aux lycéens et professeurs victimes en présence de leurs familles et de citoyens.



Les tablettes funéraires et les portraits des défunts qui étaient conservés sur le lieu de recueillement collectif seront transportés vers l'autel aménagé pour l'événement. Ce rite de repos de l'âme des morts sera suivi par un rappel des circonstances de la catastrophe ainsi que des discours commémoratifs et un dépôt de gerbes.



Une autre cérémonie funéraire sera organisée en parallèle dans la ville d'Incheon, toujours dans la province de Gyeonggi, à la mémoire des autres victimes du chavirement du bateau. Les familles seront accompagnées par près de 300 personnes dont le ministre de l'Administration publique et de la Sécurité et le maire d'Incheon.



Le 16 avril 2014, le ferry Sewol a coulé au large de l'île de Jindo dans le sud-ouest du pays, faisant 304 morts. Les victimes étaient pour la plupart des élèves d’un lycée à Ansan, près de Séoul, en voyage scolaire vers l’île de Jeju.