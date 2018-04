Moon Jae-in promet la vérité sur le naufrage du Sewol

Le président sud-coréen s'est engagé hier à déployer tous ses efforts pour faire la lumière sur le naufrage du ferry Sewol dont le bilan est de 304 morts dont cinq disparus. A la veille du 4e anniversaire de la catastrophe maritime, Moon Jae-in a posté sur sa page de réseau social le message suivant : « La tragédie du Sewol a changé notre société. Nous regardons désormais la vie comme la valeur première et partageons la peine de nos voisins ».



Le président a également annoncé que le gouvernement ferait construire un parc commémoratif à Ansan où se trouve le lycée des jeunes qui ont péri dans le drame. Selon lui, cet espace symbolisera une société qui s'engage à protéger à tout prix la vie et la sécurité des citoyens.



Par ailleurs, le chef de l'Etat a fait savoir que l'exécutif écouterait attentivement les familles des victimes et l'opinion publique pour décider du devenir de la carcasse du ferry. Il a exprimé son souhait que le bateau devienne un lieu rappelant que la sécurité constitue le droit le plus fondamental de la population.