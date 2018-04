Pratiques antisyndicales chez Samsung : enquête sur la pertinence des mesures ministérielles

Sur fond d’une enquête sur le démantèlement des syndicats chez Samsung, le ministère du Travail a entamé un audit interne pour vérifier si les organismes affiliés au ministère avaient pris des mesures adéquates et impartiales en la matière.



C'est en octobre 2013 que le 1er groupe sud-coréen a été pointé du doigt pour ses pratiques antisyndicales, notamment par Sim Sang-jeong, la députée du parti de la Justice, progressiste. Mais en mars 2016, l'Administration de l'emploi et du travail de Séoul sous la tutelle du ministère a classé sans suite la plainte déposée à son encontre.



Ces processus seront donc examinés à la loupe par le Comité de réforme sur les procédures administratives relatives à l'emploi et au travail. L'organisme examinera également la régularité des travailleurs détachés chez les sous-traitants de Samsung.



Effectivement, ce comité consultatif placé sous la tutelle du ministère en question a décidé au début de cette année d'examiner 15 dossiers liés à cinq domaines du travail et de l'emploi, dont la surveillance sur le travail, le dialogue entre partenaires sociaux ou la sécurité industrielle.