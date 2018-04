La semaine s'annonce sous les meilleurs auspices dans le ciel sud-coréen. Si des nuages persistaient dans le sud du pays ce lundi, le ciel devrait être complètement dégagé à partir de demain et ce jusqu'à samedi, selon Météo-Corée.



Le mercure est en hausse par rapport à hier. Il fait 18°C à Séoul et à Daejeon, 19°C à Gwangju, et un petit 15°C sur l’île de Jeju, à l'extrême sud-ouest du pays.