L’ex-présidente destituée Park Geun-hye est finalement sortie de son silence. 11 jours après sa condamnation à 24 ans de prison, notamment pour corruption et abus de pouvoir, elle a renoncé à faire appel. Elle en a fait part dans une lettre présentée hier au tribunal. L’appel déposé en son nom par sa sœur cadette n’est donc plus valide.



L’ancienne chef de l’Etat de 2013 à 2017 ne se présentera donc pas au procès en appel, qui s’ouvrira en dépit de son renoncement puisque le Parquet a, lui, fait appel du verdict en première instance. De fait, depuis octobre dernier, Park avait boycotté toutes les audiences, en accusant les juges de partialité.



Et comme on s’en doutait, elle était absente à la première audition d'un autre procès qui s’est ouvert aujourd’hui pour son intervention présumée, en 2016, dans les investitures de candidats de son parti aux législatives.



Le tribunal a clôturé l’audience six minutes après son ouverture. La prochaine séance est prévue jeudi.