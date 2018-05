L'industrie automobile dans le rouge

L'industrie automobile sud-coréenne peine à se redresser tant sur le marché local qu'à l'étranger. En effet, la production de voitures est en recul, comme leurs exportations.



D'après les chiffres publiés par la Banque de Corée (BOK) et le Bureau des statistiques de Corée (Kostat), la fabrication d’automobiles a diminué de 12,5 % en mars dernier par rapport à un an plus tôt. C'est une croissance négative pour le 2e mois de suite.



Les exportations de véhicules « made in Korea » sont elles aussi dans le rouge. En avril, ces exportations ont chuté de 8,6 % sur un an. Soit une diminution pour le 3e mois consécutif.



En revanche, le volume des voitures importées est en augmentation, avec une croissance à deux chiffres pour le 6e mois d'affilée : 18,2 % en octobre 2017 et 41,8 % en mars dernier.