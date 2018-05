Il pleut sur toute la péninsule coréenne aujourd’hui, et le soleil ne devrait pas faire son retour avant dimanche en fin d'après-midi.



Les températures ont chuté de six degrés à Séoul et de trois degrés à Busan, dans le sud-est du pays. D’après Météo-Corée, il fait en ce samedi 16°C à Séoul, 19°C à Daejeon, 20°C à Daegu et 24°C sur l’île de Jeju.