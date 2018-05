Les médecins s'opposent à la réforme de la sécurité sociale de Moon Jae-in

Cinq mois après leur première manifestation, des médecins sud-coréens sont descendus hier dans les rues de la capitale pour protester contre le plan de réforme gouvernemental de l'assurance maladie. Environ 52 000 médecins (13 000 selon la police) se sont rassemblés pour critiquer notamment l'élargissement des soins couverts par la sécurité sociale.



En effet, selon le plan de réforme, les soins de santé qui ne sont pas couverts par le régime public d'assurance actuel seront remboursés par étapes à partir de cette année. S'il est bien accueilli par la plupart des citoyens, le projet du gouvernement suscite néanmoins une vive contestation des professionnels. Ces derniers craignent que la réforme ne réduise leur indépendance dans les pratiques médicales, pour abaisser in fine la qualité des soins.



Ceci dit, le mouvement contestataire ne serait pas partagé par la population, d'autant plus qu'il s'oppose à une mesure conçue pour libérer les sud-Coréens du fardeau des frais médicaux non remboursés. Dans la foulée, l'ordre des médecins a fait savoir que lui et le ministère de la Santé se réuniraient sous peu autour de la table des négociations, qui s'annoncent déjà bien difficiles.

[Photo : YONHAP News]