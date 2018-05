Plus de 610 000 nouveaux adultes en Corée du Sud

Aujourd'hui, 3e lundi du mois de mai, le pays du Matin clair célèbre le passage de ses adolescents à l'âge adulte. Environ 614 233 sud-Coréens nés en 1999 deviennent majeurs cette année. Ils peuvent désormais adhérer à un parti politique et voter aux élections présidentielles et législatives. Ils peuvent par ailleurs se marier sans l'autorisation de leurs parents ou gérer leurs avoirs de manière autonome.



Ces nouveaux adultes devront aussi s’acquitter du service militaire, du moins s'ils sont de sexe masculin. Ils encourent également de plus lourdes peines que les mineurs pour des crimes.



Le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille organise cet après-midi une cérémonie célébrant le passage à l'âge adulte. Environ 100 adolescents y sont invités pour assister à une prestation de serment, des programmes culturels tout comme des conférences.

[Photo : YONHAP News]