Cette semaine qui s'annonce ensoleillée dans l'ensemble devrait toutefois être entrecoupée d'un épisode pluvieux, prévu entre mardi après-midi et mercredi matin. Le ciel a d'ores et déjà commencé à se couvrir, ce lundi. D’après Météo-Corée, il fait 23°C à Séoul, 22°C à Daejeon, et 19°C à Daegu et sur l'île de Jeju.

[Photo : YONHAP News]