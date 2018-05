C'est une semaine ensoleillée qui s'annonce au pays du Matin clair. Si les prévisions de Météo-Corée s'avèrent correctes, il ne devrait pas y avoir une goutte de pluie, et très peu de nuages sur l'ensemble du territoire jusqu'à dimanche prochain.



Les températures sont en hausse. Cet après-midi, il fait 28°C à Séoul, 29°C à Daejeon et à Daegu, et les minimales pour Busan et Jeju avec 23°C.

[Photo : YONHAP News]