L'épouse de Cho Yang-ho, le président du groupe sud-coréen Hanjin, était convoquée ce matin à la Préfecture de police de Séoul. Lee Myung-hee est accusée d'attaques physiques et verbales à l'égard de son personnel. En effet, la police a obtenu des témoignages de dix travailleurs, chauffeurs, gardiens ou femmes de ménage qui disent avoir été victimes de ce type d'actes de violence de Lee.



Selon certains témoignages, cette femme âgée de 67 ans aurait même lancé des ciseaux ou des pots de fleurs dans leur direction. Des gestes qui pourraient lui valoir une inculpation pour violence aggravée. Selon la loi, les enquêtes pour agression ne peuvent être ouvertes qu'en cas de plainte de la victime. Mais pour des cas de violence aggravée, les poursuites judiciaires sont possibles sans plainte ou même en cas d'entente à l'amiable entre l’agresseur et ses victimes.



La famille Cho fait actuellement l’objet d’enquêtes pour attaques, abus de pouvoir, évasion fiscale et contrebande.

[Photo : YONHAP News]