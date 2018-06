Un soleil radieux brille sur la péninsule coréenne. Pas un seul nuage ne devrait obscurcir les cieux pour offrir un merveilleux weekend aux résidents du pays.



Les températures sont particulièrement estivales et très élevées pour le début du mois de juin à tel point qu'une alerte canicule a été déclenchée dans certaines régions. D’après Météo-Corée, il fait 30°C à Séoul, 32°C à Daejeon, 33°C à Daegu et 27°C à Busan et sur l’île de Jeju au sud du pays.

[Photo : YONHAP News]