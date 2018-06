Un dimanche nuageux et pluvieux

A l’approche de l’été, de plus en plus d’habitants du pays du Matin clair sortent en famille ou entre amis pour profiter du soleil. Mais ce dimanche, ils devront préparer leur parapluie car le ciel sera couvert de nuages et il devrait pleuvoir dans de nombreuses régions. Néanmoins, les températures resteront élevées.



D’après les prévisions de Météo-Corée, il fera 25°C demain après-midi à Chuncheon dans le nord-est, 26°C à Séoul, 25°C à Daejeon dans le centre et enfin 22°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.