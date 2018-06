101 espèces en voie d’extinction confirmées dans la DMZ

On savait que la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées était une réserve de biodiversité. Une étude exhaustive menée par l’institut national de la recherche écologique de Corée du Sud (NIE) le confirme.



Selon ses résultats, un total de 5 929 espèces sauvages se trouvent dans cette bande de terre, dont 101 en voie d'extinction. La zone abrite notamment 2 954 espèces d’insectes, 1 926 variétés de plantes, 47 types de mammifères et 277 espèces d'oiseaux.



Afin d’effectuer son étude, le NIE avait visité entre 2014 et 2017 trois secteurs de ce no man's land et analysé aussi les documents concernés établis depuis 1974.

[Photo : YONHAP News]