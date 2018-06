Aujourd’hui, c’est le 18e anniversaire de la déclaration du 15 juin. Cette dernière, rappelons-le, a été publiée à l’issue du premier sommet intercoréen tenu entre le président sud-coréen de l’époque Kim Dae-jung et son homologue nord-coréen Kim Jong-il en 2000.



Le comité du côté sud chargé de la mise en œuvre de cette déclaration a organisé une cérémonie riche de divers programmes sur la place de l’Hôtel de ville de Séoul. Différentes personnalités y ont participé, dont le maire de la capitale, Park Won-soon et le président permanent de l’association pour la réconciliation du peuple coréen, Kim Hong-gul.



Un responsable chargé de l’évènement a affirmé que cette cérémonie avait été conçue de sorte que les différents milieux de la société manifestent leur volonté de mettre en œuvre la déclaration de Panmunjom, adoptée à l’issue du 3e sommet intercoréen du 27 avril dernier.



Cette année, les deux Corées avaient essayé de coorganiser cet évènement, mais en raison du calendrier chargé de part et d’autre, tels que le sommet Trump-Kim ou les élections locales, cette initiative n’a pas pu être réalisée.

[Photo : YONHAP News]