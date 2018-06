La marine sud-coréenne effectue un exercice militaire visant à défendre Dokdo

La marine nationale a annoncé aujourd'hui qu'elle allait mener, cette année encore, ses manœuvres militaires semestrielles visant à défendre Dokdo. Situés en mer de l'Est, qui sépare les deux Corées du Japon, ces îlots font partie du territoire sud-coréen alors que Tokyo revendique sans cesse sa souveraineté.



L'armée de l'air et la police maritime rejoignent également cette opération biannuelle qui se déroule aujourd'hui et demain. Six navires sont mobilisés dont le Yangmanchun, un destroyer de 3 200 tonnes, ainsi que des chasseurs F-15K et des avions de patrouille maritime.



Une unité de l'infanterie de la marine stationnée à Pohang sur la côte sud-est du territoire sera également déployée pour un exercice de débarquement et de défense.



Les médias nippons ont rapporté que leur ministère des Affaires étrangères tout comme l'ambassade du Japon à Séoul ont fait part de leur protestation à la Corée du Sud à travers un canal diplomatique.

[Photo : YONHAP News]