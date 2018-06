Pas de pénurie d’électricité à craindre cet été

Alors que la canicule approche à grand pas et qu'un grand nombre de sud-Coréens craignent une pénurie d’électricité, des prévisions rassurantes ont été rendues publiques aujourd'hui.



Selon les professionnels du secteur, la capacité d’offre maximale mensuelle entre juin et août est estimée à 118 gigawatts. Or, le pic de la demande en électricité s'est élevé à 87,6 gigawatts en février dernier. Si l'on tient compte d’une demande maximale pour cet été à 90 gigawatts, le solde reste largement excédentaire.



Par ailleurs, quand les centrales nucléaires et thermiques actuellement en réparation redémarreront cet été, la capacité d'offre pourrait augmenter d'au moins 10 gigawatts. Aucune raison de s’inquiéter, donc.

[Photo : YONHAP News]