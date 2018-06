Des images d'avertissement affichées sur les cigarettes électroniques

Le gouvernement sud-coréen vient de confirmer la loi amendée relative à la lutte contre le tabagisme. Ce nouveau dispositif prendra effet le 23 décembre.



Selon cette nouvelle loi, les illustrations et messages affichés sur les paquets de cigarettes ordinaires avertiront sur cinq maladies et autant d’effets secondaires liés au tabagisme. Leur impact sera renforcé avec des expressions concises et des chiffres.



La loi amendée concerne également les cigarettes électroniques, qui devront afficher des images et phrases qui évoquent l'addiction à la nicotine ou l'exposition aux constituants cancérogènes.

[Photo : KBS News]