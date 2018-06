La question des Yéménites qui arrivent à Jeju pour demander l’asile continue de diviser l’opinion publique sud-coréenne. Dans ce contexte, les autorités de l’immigration de l’île ont commencé hier à examiner leurs dossiers.



Afin de mener au plus vite cette opération, elles ont renforcé leur effectif et fait appel à des interprètes arabophones. Les demandeurs doivent répondre notamment sur la motivation de leur exil et leurs craintes en cas de retour dans leur pays. Seules deux à trois personnes peuvent être interrogées par jour. Il faudra donc au moins huit mois pour achever ces procédures.



Un total de 549 Yéménites ont présenté une demande de statut de réfugié. 63 d’entre eux ont quitté la plus grande île de Corée du Sud, où les étrangers peuvent séjourner sans visa pour une durée d’un mois.

[Photo : YONHAP News]