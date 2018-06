L’épisode de fortes pluies, ou « jangma », a commencé.



Les cinq plus grandes îles en mer Jaune, près de la frontière maritime intercoréenne, ont été placées en alerte. Aujourd’hui, dans la matinée, les précipitations étaient intenses dans la région centrale, plus particulièrement à Séoul, dans la province qui l’entoure ainsi que dans certains secteurs du Gangwon à l’est : plus de 30 mm par heure.



D’après les prévisions de Météo-Corée, demain, le front de la zone des pluies devrait descendre vers le sud. 80 à 150 mm de précipitations y sont attendues, et plus de 200 mm près du mont Jiri.

[Photo : KBS News]