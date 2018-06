Affaire « Druking » : le procureur indépendant débute officiellement ses investigations

C’est aujourd’hui que l’équipe du procureur indépendant Huh Ik-bum lance officiellement ses enquêtes sur l’affaire « Druking ». Un scandale de trucage de l’opinion publique sur Internet dans lequel sont soupçonnés d’être impliqués des proches de Moon Jae-in. Parmi eux Kim Kyoung-soo, le gouverneur fraîchement élu de la province de Gyeongsang du Sud. Les enquêteurs chercheront plus particulièrement à savoir si ce dernier a financé ou non la manipulation de commentaires en ligne en faveur du candidat Moon pendant la dernière campagne présidentielle.



L’équipe est conduite par Huh et composée pour le moment de trois procureurs spéciaux adjoints et de 13 procureurs détachés du Parquet. Elle doit encore être complétée par 35 enquêteurs et 35 fonctionnaires.



Elle a jusqu’au 5 août pour effectuer ses investigations. Si ce délai est jugé insuffisant, elle peut demander une prolongation de jusqu'à 30 jours.

[Photo : YONHAP News]