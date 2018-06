La Corée du Sud voit ses naissances continuer de chuter, comme le montrent les données démographiques communiquées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat).



Pour être précis, en avril, seulement 27 700 nourrissons ont vu le jour, soit une baisse de 8,9 % par rapport à il y a un an. Il s’agit là de son plus bas historique pour un quatrième mois de l’année.



En revanche, le nombre de décès a augmenté de 3,9 % en glissement annuel pour s’élever à 24 000. Cela n’était jamais arrivé auparavant en avril. La croissance démographique s’est ainsi élevée à seulement 3 700 individus. Là aussi, il s’agit du plus faible niveau jamais constaté.



Selon l’analyse du Kostat, le recul continu de la population âgée de 30 à 34 ans en est le principal responsable.



Le nombre des mariages célébrés en avril a quant à lui progressé de 2,5 % sur un an pour totaliser 20 600 unions. Le pays a aussi enregistré une hausse importante des divorces, 8 700 au total, en hausse de 10,1 % par rapport à il y a un an.