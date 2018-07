Pluies torrentielles : 1 mort, 1 blessé et des dégâts dans l’ensemble du pays

Le « jangma » a bel et bien commencé, et avec la montée du typhon Prapiroon vers la péninsule, des pluies torrentielles sont tombées ce week-end sur l’ensemble de la Corée du Sud, provoquant de nombreux dégâts.



Dégâts humains, d’abord. On compte actuellement un mort et un blessé. La première, victime de la foudre, est une Thaïlandaise qui faisait du repiquage de riz à Yeonggwang, dans la province de Jeolla du Sud. La deuxième est une sud-Coréenne d’une soixante-dizaine d’années blessée lors d'un glissement de terrain à Boseong, toujours dans la même province.



Dégâts matériels, aussi. 4 528 ha de rizières ou de champs ont, par exemple, été inondés dans les provinces de Chungcheong du Sud, Chungcheong du Nord et Jeolla du Sud. A Seongju, dans le Gyeongsang du Nord, 52 serres ont été submergées.



L’accès à 19 parcs nationaux a été interdit. Et avec la montée des eaux, l’entrée aux allées du ruisseau Cheonggye à Séoul est également interdite depuis samedi soir.

