La semaine a commencé comme la précédente s'était terminée : sous la pluie. Et cela risque de durer jusqu'à demain après-midi.



Du coup, les températures restent agréables. D’après Météo-Corée, il fait 26°C à Séoul, 28°C à Daejeon et à Daegu, 29°C à Gwangju et enfin 30°C sur l’île de Jeju.

[Photo : YONHAP News]