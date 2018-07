Typhon Prapiroon : Moon Jae-in demande à son équipe de parer à toute éventualité

Le puissant typhon Prapiroon s’est déplacé maintenant vers le détroit de Corée, entre la péninsule et l’île méridionale de Kyushu au Japon. Mais selon Météo-Corée, des pluies diluviennes et de fortes rafales de vent sont toujours redoutées dans la région sud du pays.



Aujourd'hui, en conseil des ministres, le président Moon Jae-in a demandé à son exécutif de rester vigilant et de parer à toute éventualité jusqu’à la disparition complète de ce 7e typhon de la saison.



Le chef de l’Etat en a profité pour rappeler que le gouvernement fait tout son possible pour prévenir les catastrophes naturelles. Et de regretter les nombreux dégâts de degrés divers qui ont été signalés.

[Photo : YONHAP News]