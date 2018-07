Trois morts dans le sillage du typhon Prapiroon et de la mousson

Avant de se diriger vers l’archipel japonais, le typhon Prapiroon a touché la péninsule, où la mousson avait déjà commencé la semaine dernière. Il a provoqué des inondations, des glissements de terrain et des impacts de foudre.



Bilan : trois morts, un blessé et un disparu. Les dégâts matériels sont aussi importants : un total de 94 habitations et magasins ont été partiellement détruits, 55 voitures submergées et 8 400 hectares de cultures noyées sous les eaux. 6 000 poussins ont été retrouvés morts et certaines routes ont aussi été inondées. Le bilan est encore provisoire. Il risque donc de s’alourdir.



Par mesure de précaution, 305 accès à 14 parcs nationaux ont été restreints. Et 30 paquebots sont cloués à quai.

[Photo : YONHAP News]