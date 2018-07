Le tribunal auditionne un député du PLC avant de décider de son placement en détention

Le tribunal a entendu aujourd’hui le député Kweon Seong-dong du Parti Liberté Corée, la première formation de l’opposition, avant de décider d’émettre ou non un mandat d’arrêt contre lui. Le Parquet l’avait demandé en mai dernier. Mais le tribunal n’avait pu l’auditionner, l’Assemblée nationale n’ayant pas réussi à adopter une motion en ce sens.



Le parlementaire de 58 ans, élu à trois reprises, est accusé d’avoir pressé le casino Kangwon Land de recruter notamment deux de ses ex-assistants et les enfants de certains de ses camarades de lycée. L’affaire remonte à 2013.



Aujourd’hui, la justice a également interrogé l’ancien ministre de l’Emploi et du Travail Lee Chae-pil, au poste entre 2011 et 2013 sous l’administration Lee Myung-bak. Il est quant à lui soupçonné d’avoir collaboré avec le service de renseignements (NIS) pour faire créer en 2011 une troisième centrale syndicale, et ce afin de contrer les deux traditionnelles confédérations : la KCTU et la FKTU.

