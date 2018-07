En raison de la fin de l'épisode pluvieux qui avait rafraîchi le territoire, le mercure est en forte hausse par rapport à hier, de quatre degrés dans la capitale et de cinq degrés à Busan, dans le sud-est du pays. Les dernières gouttes de pluie sont tombées ce matin dans le nord.



D’après Météo-Corée, il fait 29°C à Séoul, 30°C à Busan, et 33°C à Daejeon et à Daegu. Les températures devraient continuer à monter dans les prochains jours.

[Photo : YONHAP News]