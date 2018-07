L’espérance de vie des sud-Coréens plus longue que la moyenne de l’OCDE

Les bébés sud-coréens nés en 2016 peuvent s’attendre à vivre, en moyenne, jusqu’à l’âge de 82,4 ans. Il s’agit d’une espérance de vie plus longue que la moyenne des pays membres de l’OCDE.



C’est ce que révèlent les statistiques de la santé rédigées par l’Organisation de coopération et de développement économiques et communiquées aujourd’hui par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. D’après ce document, c’est le Japon qui arrive en tête avec 84,1 ans, suivi de la Suisse, 83,7 ans, et de l’Espagne, 83,4 ans.



En revanche, ceux qui s’estiment en bonne santé étaient les moins nombreux au Japon avec 35,5 % et en Corée du Sud avec 32,5 %, alors que près de 9 Canadiens et Américains sur dix se considèrent en pleine forme.

[Photo : YONHAP News]