Lunettes de soleil et bouteille d’eau, c’est ce qu’il va falloir préparer si vous prévoyez de sortir dimanche en Corée du Sud. Car le ciel sera ensoleillé et il fera très chaud dans l’ensemble du pays du Matin clair.



D’après les prévisions de Météo-Corée, il fera 33°C demain après-midi à Chuncheon dans le nord-est, 33°C également à Séoul, 35°C à Daejeon dans le centre et enfin 37°C à Daegu, une grande ville située dans le sud-est de la péninsule.