Droits des animaux : « Stop au massacre des chiens et des chats »

A deux jours du « chobok », la première journée de grande chaleur selon le calendrier coréen traditionnel, plus de 700 militants des droits des animaux ont manifesté hier à Séoul contre la consommation de viande de chien et de chat. Ils ont surtout pointé du doigt la loi permettant l'abattage de ces animaux. Les associations pour la protection des animaux ont dénoncé le fait qu'un grand nombre de chiens et de chats sont élevés dans des conditions insalubres avant d'être abattus de manière cruelle.



Face à ce mouvement pour le bien-être animal, l'association des éleveurs de chiens pour la consommation est également descendue dans la rue hier pour défendre la cynophagie. Pour elle, l'élevage de chiens est avant tout un métier qui leur permet de gagner leur vie.



Un projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale visant à interdire la consommation de la viande canine et féline ainsi que l'abattage cruel des animaux. Et une pétition citoyenne de même nature auprès de la Cheongwadae a recueilli plus de 210 000 signatures en seulement quatre semaines.

[Photo : KBS News]