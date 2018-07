180 licenciées regagnent leur travail après douze ans de combat

Les anciennes employées du KTX, la version sud-coréenne du TGV, ont enfin gagné la bataille qu'elles menaient depuis une dizaine d'années pour contester leur licenciement injustifié. 180 hôtesses du train à grande vitesse parmi toutes celles limogées pourront désormais regagner leur lieu de travail à partir du second semestre de cette année. Elles seront d'abord réembauchées, non pas comme hôtesses, mais comme employées du bureau.



Embauchées en 2004, ces membres de l'équipage ferroviaire ont commencé leur grève en demandant que leur contrat CDD se transforme en CDI comme promis au moment du recrutement. Mais Korail, la compagnie nationale des chemins de fer, les a limogées. Les 1ère et 2ème instances judiciaires ont donné gain de cause aux anciennes employées, mais la Cour suprême a cassé en 2015 le jugement de ces deux tribunaux. Cette décision de la plus haute instance judiciaire est d'ailleurs aujourd'hui soupçonnée d'être motivée par des raisons politiques.



Depuis début juillet, les négociations entre Korail et les licenciées ont été reprises par l'intermédiaire d’institutions religieuses. Cinq séries de pourparlers ont enfin permis aux anciennes salariées de réintégrer leur travail.

[Photo : YONHAP News]