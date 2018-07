Compromis enfin trouvé entre Samsung et ses employés atteints de leucémie

Les controverses entre Samsung Electronics et ses anciens employés semblent s'apaiser. En effet, les deux parties ont enfin accepté la semaine dernière l'arbitrage proposé par le comité créé à cet effet, pour signer demain cette proposition.



Pour rappel : en 2007, une jeune employée de la branche des semi-conducteurs du géant sud-coréen de l'électronique est décédée d’une leucémie aiguë. Depuis, de nombreux employés de la branche ont été atteints ou sont morts de cancers, notamment de leucémie. L'association « Banolim » a été créée en réunissant les victimes et leurs familles pour demander à Samsung de faire la lumière sur l'origine de ces maladies et d'indemniser les victimes. Mais le « chaebol » a continué de nier l'existence d'un lien entre les cancers et le travail occupé. En 2014, un comité a été créé pour arbitrer les conflits entre Samsung et l'association des victimes.



Le texte d'arbitrage explicitera la modalité des dédommagements, les excuses du conglomérat, ou les mesures destinées à protéger les employés de ces risques, entre autres.

[Photo : KBS News]