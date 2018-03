GM Korea souhaite voir ses sites classés en zones d’investissement étranger

Nouveaux éléments sur la restructuration de General Motors en Corée du Sud.



GM Korea, sa filiale sud-coréenne, a rencontré hier des responsables de la municipalité d’Incheon, de l’autorité de la province de Gyeongsang du Sud et du ministère de l’Industrie. Elle leur a présenté son plan d’investissement dans ses usines pour demander de les désigner comme zones d’investissement étranger.



Le plan s’inscrit dans le cadre de la restructuration du groupe de Detroit, qui détient 77 % de sa branche sud-coréenne. Actuellement, il compte quatre sites au pays du Matin clair : deux à Bupyeong, un à Changwon, administrativement rattachés à la ville d’Incheon et à la province de Gyeongsang du Sud respectivement, et le dernier à Gunsan dans le sud-est du pays. En février, le constructeur avait annoncé la fermeture de l’usine de Gunsan d’ici fin mai.



GM Korea doit déposer aujourd’hui sa demande de désignation de la zone en question aux collectivités concernées. Si tel est le cas, la commission en charge des investissements étrangers du ministère examinera le dossier. Et à partir de ses résultats, les chefs des collectivités devront décider d’accepter ou non la requête, si les conditions sont réunies. Dans le cas où le demandeur est une entreprise manufacturière, comme GM, il doit notamment promettre au moins 30 millions de dollars d’investissements et un déblocage de plus de 2 millions de dollars pour la recherche et le développement.



Si ses usines sont classées en zone d’investissement étranger, elles pourront bénéficier d’allègements fiscaux. Une aubaine pour General Motors.