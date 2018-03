Séoul poursuit ses efforts pour échapper aux taxes américaines sur l’acier

La Corée du Sud continue de se démener pour échapper aux tarifs douaniers américains sur l’acier et l’aluminium, dont la hausse a été officiellement signée jeudi dernier par Donald Trump.



Le ministre délégué au Commerce extérieur Kim Hyun-chong s’est de nouveau envolé aujourd’hui pour les Etats-Unis afin de tenter de convaincre l’administration américaine. Il s’agit de son troisième déplacement sur place en trois semaines à peine. Et le temps presse, car Séoul a jusqu’au 23 mars seulement pour bénéficier d’une exemption.



Cette fois encore, Kim mettra en avant les importants investissements des sidérurgistes de son pays aux USA. De fait, ils y ont placé 5,7 milliards de dollars, générant 33 000 emplois. Et l’an dernier, les exportations sud-coréennes d’acier vers les Etats-Unis ont chuté de 31,5 % par rapport à 2014 et sa part de marché de 1,1 point.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur Paik Un-gyu a lui aussi écrit une lettre à son homologue américain Wilbur Ross pour l’appeler à œuvrer en faveur de Séoul. Mais en dépit de tous ces efforts, la perspective d’exemption reste incertaine.