Les recettes fiscales au vert grâce à la TVA et à l’impôt sur le revenu

En janvier aussi, les recettes fiscales de l’Etat ont augmenté, dopées par la TVA et l’impôt sur le revenu. C’est une bonne nouvelle pour le gouvernement qui étudie la possibilité d’adopter cette année encore un additif au budget afin de stimuler la création d’emplois.



A en croire le rapport sur les finances publiques pour mars, publié aujourd’hui par le ministère des Finances, ces recettes encaissées par l’Etat en janvier ont totalisé 36 600 milliards de wons, 2 700 milliards de wons de plus qu’il y a un an. Cela porte à 13,6 % la part du montant des impôts perçus dans la somme objectif de l’année.



Le gouvernement s’apprête d’ailleurs à dévoiler une panoplie de mesures spéciales destinées à favoriser l’accès à l’emploi des jeunes. Des mesures qu’il avait commencé à préparer depuis que le président Moon Jae-in en a donné l’ordre en janvier. L’exécutif n’exclut pas d’élaborer justement un budget supplémentaire pour la promotion de l'emploi des jeunes.