L’accroissement du nombre des actifs occupés à son plus bas depuis huit ans

En février, le nombre des actifs occupés ne s’est accru que de 104 000 individus sur un an, contre 334 000 en janvier. Il s’agit de son plus bas niveau depuis huit ans.



Concrètement, d’après les données communiquées par l’institut national des statistiques (Kostat), le mois dernier, le pays comptait seulement 26 083 000 personnes ayant un emploi.



En ce qui concerne le taux d’emploi, il a atteint 65,8 % chez les 15-64 ans, 0,1 point de plus qu’il y a un an.



Et le nombre des chômeurs a quant à lui chuté de 76 000 personnes en glissement annuel pour s’établir à 1 265 000. Il a ainsi franchi le seuil du million pour le deuxième mois consécutif. Naturellement, le taux de chômage a reculé de 0,3 point sur un an pour se situer à 4,6 %.